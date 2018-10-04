” أوبر ” تعلن وظائف متعددة للمواطنين في الرياض بشروط

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة أوبر (Uber) عن توفر وظائف متعددة للمواطنين فقط في مدينة الرياض بمسمى مساعد مبيعات (Sales Associate) لقيادة المبيعات والأنشطة في مراكز أوبر والتواصل مع السائقين (الشركاء) الحاليين والمحتملين على أساس يومي لدعم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية وتحسين الأداء والتغلب على المشكلات من خلال حلول مبتكرة وعملية.

وحول الشروط والمهارات المطلوبة، أشارت الشركة إلى أن هذه الوظائف مخصصة للمواطنين السعوديين فقط.

القدرة على التواصل باللغة العربية واللغة الإنجليزيةو بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 4 سنوات.

واشترطت أن يكون المتقدم مقيماً في مدينة الرياض أو مستعداً للإقامة بها، بالإضافة إلى مهارات إستثنائية في التواصل والقدرة على التفاعل مع الشركاء الداخليين والخارجيين ومعرفة جيدة في مجال المبيعات والقدرة على بناء فريق متماسك، ولابد أن يكون مستعداً للعمل لساعات أطول للحصول على النتائج عند الحاجة ولا يشترط مؤهل محدد ولكن يفضل درجة البكالوريوس.

وعن المهام والمسؤوليات، شددت الشركة على ضرورة التواصل مع السائقين على أساس يومي لدعم عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، إضافة إلى

قيادة المبيعات ودعم الأنشطة التي تركز على تثقيف الشركاء وتحسن تجربة العميل في منطقة أوبر الخاصة بك.

وأشارت إلى إعداد تقارير عن مقاييس رضا العميل والشركاء بالإضافة إلى الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى تحسين الأداء والتغلب على المشكلات من خلال حلول مبتكرة وعملية وتمثيل العلامة التجارية العالمية لأوبر عند الحاجة.

وا ضخ أن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج باللغة الإنجليزية مع كتابة رقم الجوال على الرابط وسيتم التواصل مع المرشحين للمقابلة الشخصية.