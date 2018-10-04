فيديو موجع.. مليشيا الحوثي تعدم شاب بدم بارد وتتركه ينزف حتى الموت

سعيد العجل(صدى):

أقدمت مليشيا الحوثي الإيرانية، على فعل بشع ليس بالجديد عليها، حيث أعدمت رجل يدعى ” يحيى الفقيه ” أمام أعين الجميع بمحافظة ذمار؛ لرفضه الذهاب إلى جبهات القتال.

ووثق مقطع فيديو قتل يحيى الفقيه وإعدامه بدم بارد، فبعد تنفيذ الإعدام عليه تركوه ينزف حتى الموت وسط صراخ والدته من ألمها ووجعها على ابنها الذي لقى حتفه بطريقة بشعة أمام عينها.

وتعد هذه الطريقة البشعة في الموت، ليست بأمر جديد على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حيث تكرر مثل هذا المشهد بشكل يومي على شباب وأبناء اليمن الذي يرفضون الخوض في حروبهم وتدمير اليمن.

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