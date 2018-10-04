كشف تفاصيل مثيرة حول قارب الصيد الذي تعرض لاعتداء في الخليج العربي

علي القحطاني (صدى):

كشف شقيق مالك قارب الصيد الذي تعرض لاعتداء مسلح في مياه الخليج العربي عن تفاصيل مثيرة حول الاعتداء الذي تسبب في إصابة ثلاثة بحارة، قائلا إن المعتدين قراصنة إيرانيون واستخدموا أسلحة من نوع “شوزن” في الهجوم.

وأوضح أن البحارة الثلاثة أصيبوا بشظايا الرصاصات، إصابة أحدهم خطيرة في العين، لافتا إلى أن الهجوم حدث في منطقة ” أبو بشير ” ، ونجح القارب في الإفلات من القراصنة ووصل سالما بعد تدخل الجهات الأمنية.

وأبان أن الهجوم كان بهدف الاستيلاء على المركب وسرقة محتوياته، مشيرا إلى أن القراصنة يتوزعون في مواقع مختلفة لمفاجأة الصيادين ومباغتتهم.

يذكر أن قوات حرس الحدود قد أعلنت عن تعرض قارب صيد إلى اعتداء مسلح أثناء إبحاره في مياه الخليج العربي.