الحصيني: غبار وأمطار على عدة مناطق

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع سيكون حار بشكل نسبي يميل إلى الاعتدال أول الليل والبرودة آخر الليل في الأماكن المفتوحة.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن يوم الخميس في النهار غبار على شمال الشرقية، لافتًا إلى وجود نشاط متوسط في الرياح على الساحل الغربي وطريق الرياض الشرقية وجنوب الرياض.

كما توقع هطول الأمطار على أجزاء من مكة والباحة وعسير والمدينة والشمالية خلال الـ72 ساعة القادمة، لافتًا إلى أنه لا يمنع السفر ولكن يجب بوضع عازل للرمال على السيارة.

وقال ” طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع من 1/24 إلى 1440/26هـ حار نسبي نهارًا، يميل للإعتدال أول الليل يميل للبرودة أخر الليل في الأماكن المفتوحة -تحتاجون معاطف خفيفة ولطيفة داخل المدن- تحتاجون ظل عن الشمس في الظهيرة، البر يوسع الصدر هذه الأيام، الخميس في النهار غبار على شمال الشرقية “.