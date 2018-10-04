بسبب الغيرة.. سيدة تقتل ابنة زوجها بطريقة بشعة

القاهرة(صدى):

تملكت الغيرة من سيدة مصرية في إحدى قرى طهطا بمحافظة سوهاج، من ابنة زوجها الطفلة التي لم يتعدى عمرها الـ4 سنوات، لتتجرد من كافي معاني الإنسانية وتقدم على قتل الطفلة بطريقة بشعة.

وفي التفاصيل، استغلت السيدة عدم وجود زوجها ووالد الطفلة في المنزل، وتعدت عليها بالضرب القاسي دون استجابة منها لصراخ الطفلة صاحبة الـ4 سنوات، حتى تفقد حياتها من شدة الضرب.

وبعد إتمام جريمتها، شكلت ” تمثيلية ” لإبعاد الشبهات عنها، حيث صرخت وجمعت الجيران قائله إن الطفلة فرحة كانت تلهو على أريكة مرتفعة وسقطت من على الأريكة دون أن تراها ولا تدري ما حدث لها.

ولكن كشفت تحريات المباحث كذب السيدة، وبمواجهتها اعترفت أنها ضربتها حتى فارقت الحياة؛ بسبب تعلق زوجها ” والد الطفلة ” بابنته، وتم توقيف المتهمة وسجنها 4 أيام على ذمة التحقيقات.