بالفيديو.. دينا الشربيني تتناول الحياة الزوجية بطريقة كوميدية

أماني الغامدي(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية دينا الشربيني، وهي تعبر عن الحياة الزوجية بطريقة كوميدية ساخرة؛ وذلك خلال إحدى البرامج.

واختلف المتابعون حول الفيديو، حيث اعتبرها البعض أن تتمتع بخفة الدم فيما رأي البعض الآخر عكس ذلك.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد تعرضت للانتقادات في حفلي الافتتاح والختام للدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي؛ وذلك بسبب إطلالاتها التي وصفها بعض المتابعين بالـ ” غير موفقة ” وفقًا لقولهم.