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  • نشر : منذ 35 دقيقة
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  • حوادث

ضبط 5 أشخاص استقبلوا كمية من الهروين المخدر بمكة والمدينة

ضبط 5 أشخاص استقبلوا كمية من الهروين المخدر بمكة والمدينة
نايف السالم(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الخميس، من القبض على 5 أشخاص بالتعاون مع الجمارك؛ لاستقبالهم كمية من مادة الهروين المخدر.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأشخاص المقبوض عليهم استقبلوا 1 كيلو و775 جرام من مادة الهروين، والتي سبق ضبط مهربيها.


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