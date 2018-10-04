ضبط 5 أشخاص استقبلوا كمية من الهروين المخدر بمكة والمدينة
تمكنت مكافحة المخدرات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الخميس، من القبض على 5 أشخاص بالتعاون مع الجمارك؛ لاستقبالهم كمية من مادة الهروين المخدر.
وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأشخاص المقبوض عليهم استقبلوا 1 كيلو و775 جرام من مادة الهروين، والتي سبق ضبط مهربيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35141 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزو روسهم باالسيف
هذيلن حرام يقعدون تحت مكيف السجن دقيقة وحده😡