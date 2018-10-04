لكزس تطرح سيارتها RC 2019 بوجهها المحسن في باريس 2018

باريس(صدى):

عادت لكزس لتقدم سيارتها الجديدة RC موديل 2019 في معرض باريس الدولي للسيارات 2018 بعد الكشف عنها في وقت سابق في أغسطس الماضي. ولم تحصل السيارة على تغييرات كبيرة حيث زودت في الامام بتغييرات في المصابيح الامامية بالاضافة الي استخدام مصابيح نهارية ليد كما في موديلات LC كما يوجد تغيير في شكل فتحات شبكة التهوية الامامية الضخمة .

كما توفر مداخل التهوية الخلفية للسيارة ثبات على السرعات العالية وتصميم أفضل في الشكل كما تم تحديث شكل المشتت بشكل بسيط وتميزت المصابيح الخلفية بشكل أكثر جرأة . وفي الداخل ظهرت تغييرات بسيطة في السيارة تشمل كونسول مركزي محدث وتغييرات في تصميم الراديو والتكييف بالاضافة لتوفر السيارة بسبعة تنويعات لونية في الداخل و11 لون خارجي.

ومن حيث القوة الدافعة, فالسيارة تتوفر بمحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني أفضل من السابق في الاستجابة مع تزويد السيارة بممتصات صدمات جديدة وتعليق معدل. ويتوقع من جانب آخر طرح موديل RC F في نوفمبر في معرض لوس أنجلوس للسيارات أو في معرض ديترويت في يناير المقبل.