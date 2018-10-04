زوج يفضح زوجته: ” تحرشت بجميع الرجال في عائلتي “

القاهرة(صدى):

اتهم زوج مصري زوجته بممارسة أفعال غير أخلاقية وخيانته، قائلا: ” زوجتى تحرشت بجميع الرجال فى عائلتي وخلتنى كردوية “.

وأضاف الزوج، قائلا: ” كانت تستغل خروجى والسفر لعملى بالخارج وتترك المنزل، وتقضى فترة غيابى ما بين منزل صديقاتها، وعندما أشتكيها لوالديها أطلب منهم إقناعها بالسفر معى ترفض وتهدد بالانتحار ” .

وأشار الزوج: ” قضيت عمرى أنتظر الزواج، وعندما أقدمت على التجربة لعنت حظى التعيس بعد أن أصبحت مقيم فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص من زوجتى المريضة وإثبات خيانتها لى واسترداد ممتلكاتى ونشوزها وحرمانها من حق الزواج مرة أخرى لرحمة غيرى من شرِّها”.

ويتابع الزوج ” كانت تستغل خروجى والسفر لعملى بالخارج وتترك المنزل، وتقضى فترة غيابى ما بين منزل صديقاتها، وعندما أشتكيها لوالديها أطلب منهم إقناعها بالسفر معى ترفض وتهدد بالانتحار”، وجاء ذلك في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة.