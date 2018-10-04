بالفيديو.. إليسا تواصل محاربة سرطان الثدي بـ ” مشوار ما بيتنسى “

أماني الغامدي(صدى):

عزمت الفنانة إليسا على مواصلة حربها ضد مرض ” سرطان الثدي ” بعد تعافيها منه؛ لمساعدة السيدات في الاكتشاف المبكر لهذا المرض والعلاج منه.

وانضمنت ” إليسا ” إلى حملات التوعية المبكرة من المرض في لبنان تحت شعار ” مشوار ما بيتنسى “، حيث ظهرت في مقطع فيديو مع وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني يدعون من خلاله السيدات للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي في 13 و14 أكتوبر الجاري.

ومن جانبه، انضم عاصي الحلاني للمبادرة، قائلًا: ” أنا عاصي الحلاني بضم صوتي لصوت إليسا وبشد ايدي على ايد الصديق معالي الوزير للتوعية والكشف المبكر حتى يصير مشوار سعادة وفرح وأكيد مشوار مابينتسى “.

يُذكر أن الفنانة إليسا، أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي، كاشفه عن رحلة صراعها وعلاجها منه من خلال فيديو كليب بعنوان ” إلى كل اللي بيحبوني “.