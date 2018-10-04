أمير الشمالية يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

عرعر(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صبيح .

وبحث سموه سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة.

وثمّن سموه الجهود التي يقوم بها فرع النيابة العامة حيال إنهاء القضايا المحالة إليهم،منوها بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يجده فرع النيابة من متابعة لمختلف المهام والأعمال المناطة بهم .