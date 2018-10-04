بالفيديو .. ” النمر ” يعترف.. لهذا السبب أشارك في الأعمال التي تتحدث عن الطائفية

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان عبد المحسن النمر عن سبب مشاركته في الأعمال التي تتحدث عن الطائفية موضحاً أنه يسعي دائماً هو في تفسير هذه الظاهرة بشكل واع لمعرفة أسبابها ودوافعها .

واعترف النمر خلال لقائه ببرنامج ” تفاعلكم ” أنه لا يقبل أن يعمل أحد من أبنائه أو بناته في الفن مشيراً إلى أن المنتجين يرسلون سيناريوهات لشخصيات لا تناسب عمره بسبب ملامحه الشبابية، مبينًا أنه يرى أن ناصر القصبي هو الفنان السعودي الأول في الوقت الحالي .

وحول سبب رفضه المشاركة في مسلسل عمر بن الخطاب ، قال أنه يعود لارتباطه بعمل آخر موضحاً أن خلافه مع حسن عسيري كان مجرد سوء فهم ولكن تم حله .

وعبر النمر عن مدي حبه للتاريخ، والشخصية التاريخية التي يودّ دعوتها على العشاء هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه لافتاً إلى تشجيعه للرياضة وحبه لنادي الإتفاق .