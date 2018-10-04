” رئاسة الحرمين ” تكشف حقيقة إزالة الشاذروان من تحت باب الكعبة
كشف أحمد المنصوري، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حقيقة مقاطع الفيديو التي تم تداولها حول إزالة ” الشاذروان ” من تحت باب الكعبة.
وأوضح ” المنصوري ” أن ما أفادته الجهة المختصة بأنه جرى تغيير رخام أرضيات المطاف، حيث تم هذا العمل الأسبوع الماضي.
وكان مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو عن إزالة ” الشاذروان ” من تحت باب الكعبة المشرفة؛ للتيسير ولراحة الراغبين، بالوقوف عند الملتزم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55287 ] نشر منذ 42 دقيقة
اعانكم الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35141 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يجزاكم خير