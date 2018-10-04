تقنية طبية حديثة بمجمع فيصل الطبي.. كبسوله مضغوطة بالأوكسجين لعلاج التهابات الجلد

حسين العلي(صدى):

أطلق مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف لأول مره عيادة العلاج بالأوكسجين المضغوط كأحدث الطرق العلاجية المقدمة للمرضى بالمجمع والتي تسمح بمعالجة كافة أنواع الجروح الغير ملتئمة والجروح الملتهبة مثل جروح ما بعد العمليات والجرح الملوث والجرح الغير ملوث والجرح العميق والجرح السطحي بما فيها الجروح التي تنشاء في القدمين عند مرضى البول السكري.

جاء ذلك بحضور مدير المجمع الاخصائي اول مبارك اليامي ومدير الجراحه العامه للمجمع الدكتور علي الزهراني وعدد من قيادات المجمع

تجدر الاشاره ان العلاج بالأوكسجين المضغوط هو عبارة عن غرفه تحتوي على غاز الأوكسجين النقي١00% لكنها تحت ضغط مركز للأوكسجين عده مرات تساوي الضغط القوي مرتين أواكثر حيث يسمح العلاج بالأوكسجين للأنسجة بوصول كميةعاليه من الأوكسجين تسمح لوظائف الخلايا بالتحسن .

هذا وتقوم عملية إعطاء الأوكسجين بإدخال المريض لغرفه مغلقه لوحده ليقوم الجهاز بعلاج العديد من الحالات والجروح والالتهابات لبعض المرضى ومنهم مرضى القدم السكري ومرضى الجروح إضافة إلى بعض اعراض التسمم الغازي بثاني أكسيد الكربون وبعض المرضى ممن تعرضوا أثناء الغوص لفقاعات هوائية داخل الأوردة والشرايين وبعض الاعراض الأخرى مثل الحروق لمساعدة الجلد على الإلتأم.

الجدير ذكره ان مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تمكن من احداث نقله تطوريه للعديد من الاقسام الطبيه وادخال العديد من الاجهزه الطبيه الحديثه التي تواكب التقنية الحديثه والتطور الطبي المتسارع الذي تسعى اليه وزاره الصحه لخدمه المرضى وتوفير الامكانات التي يحتاجونها.