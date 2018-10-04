مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

جازان(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من المنطقة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعت المديرية، المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.