نائب وزير العدل يدشن المرحلة الثانية من رقمنة الخدمات الذاتية لمنسوبي الوزارة

سعيد العجل(صدى):



دشّن معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف اليوم بديوان الوزارة المرحلة الثانية من الخدمات الذاتية الرقمية للموظفين لتودِّع الوزارة التعاملات الورقيّة في الخدمات وفق مسارات رقميّة فعّالة لإيجاد بيئة عمل تفاعلية رقمية في المرافق العدليّة دعماً للكوادر البشرية ورفعةً لكفاءة موظفي المرافق العدلية.

وأكّد معالي نائب وزير العدل أن هذه التوجه يأتي وفق نهج الوزارة وخططها في التحول الرقمي في تعاملاتها كافة وامتدّ هذا التحول ليشمل التعاملات الداخلية والعمليات وإجراءات الموارد البشرية, مبيناً أن التحوّل الذي تشهده الوزارة ينصبّ على تطويع التقنية لرفع كفاءة العمل ورفع إنتاجية كوادرها العدليّة لتتواءم مع متطلبات المرحلة انطلاقاً من حرص الوزارة على التطبيق الفعلي لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ” موارد “.

ولفت الشيخ سعد السيف النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق مسار برنامج الملك سلمان للموارد البشريّة الذي يركز على تأهيل العنصر البشري بصفته قيمة اقتصادية مهنية قابلة للاستثمار والتطوير بما يسهم في نجاح الوزارة لتواجه مختلف التحديات في سبيل تجسيدها لبرنامج التحوّل الوطني 2020 الهادف إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030, مثمناً ما تلقاه الوزارة من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.