” اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ” بالقريات تواصل جهودها وجولاتها المفاجئة

سعيد العجل(صدى):

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة القريات زياراتها لعدد من المحلات التجارية المخالفة بقيادة ميدانية من فريق مكون من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ، حيث تم رصد معسل وجراك مختلف الأنوع .

ومن ثم ضبطها ومصادرة مايقارب 230كغم وإيقاع الغرامة المالية ، وفي محل تجاري آخر تم اتلاف 375 باكيت دخان تحتوي على 10 سجائر ودخان غير معروف مصدرة .

وتم ضبطها ومصادرتها وإيقاع الغرامة المالية ، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال , إضافة إلى أخذ التعهدات على المخالفين ،

وتهدف هذه الجولات إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين وخاصة صغار السن .

كما تقوم اللجنة كذلك بعمل جولات على المنشآت الصحية الحكومية والغير حكومية لضبط وتحرير المخالفات لمن يدخن داخل المنشأة ، وأكدت أنها سوف تواصل جولاتها على منافذ البيع والمرافق الصحية والعامة للوصول إلى الهدف المنشود .