” اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ” بالقريات تواصل جهودها وجولاتها المفاجئة
واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة القريات زياراتها لعدد من المحلات التجارية المخالفة بقيادة ميدانية من فريق مكون من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ، حيث تم رصد معسل وجراك مختلف الأنوع .
ومن ثم ضبطها ومصادرة مايقارب 230كغم وإيقاع الغرامة المالية ، وفي محل تجاري آخر تم اتلاف 375 باكيت دخان تحتوي على 10 سجائر ودخان غير معروف مصدرة .
وتم ضبطها ومصادرتها وإيقاع الغرامة المالية ، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال , إضافة إلى أخذ التعهدات على المخالفين ،
وتهدف هذه الجولات إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين وخاصة صغار السن .
كما تقوم اللجنة كذلك بعمل جولات على المنشآت الصحية الحكومية والغير حكومية لضبط وتحرير المخالفات لمن يدخن داخل المنشأة ، وأكدت أنها سوف تواصل جولاتها على منافذ البيع والمرافق الصحية والعامة للوصول إلى الهدف المنشود .
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