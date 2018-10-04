” الجدعان ” يشارك في اجتماع وزراء المالية الإماراتي والكويتي والأردني لدعم الأردن

عمان(صدى):

وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله في مطار الملكة علياء الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وعدد من أعضاء السفارة.

ويشارك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، خلال زيارته اليوم إلى الأردن في اجتماع وزراء المالية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك تنفيذاً لمقررات الاجتماع الذي عُقد في مكة المكرمة يوم الأحد 26 رمضان 1439هـ الموافق 10 يونيو 2018م، وجمع قادة كل من: (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة)؛ لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة المالية.

ويشار إلى أن اجتماع مكة المكرمة تم الاتفاق فيه على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بإيداع مبلغ مليار دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي الأردني مشاركةً من المملكة، والكويت، والإمارات، وتقديم ضمانات للبنك الدولي بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي لمصلحة الأردن بواقع (200) مليون دولار أمريكي من الدول الثلاث، وتقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية بمبلغ (150) مليون دولار أمريكي بواقع (50) مليون دولار أمريكي من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات، وقيام صناديق التنمية في الدول الثلاث بتمويل إنشاء المدارس في الأردن بواقع (50) مليون دولار أمريكي من كل دولة من الدول الثلاث بشكل فوري لمرة واحدة ضمن البرامج التي تخدم هذا القطاع بالأردن.