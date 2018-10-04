بالفيديو .. نائبة وزير العمل تزور مدرسة بحائل

علي العنزي(صدى):

قامت نائبة وزير العمل والتنمية الإجتماعية والمختصة بالتنمية الإجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح جولة تفقدية امس ” الأربعاء ” لعدد من المرافق التابعة للوزارة بمدينة حائل بمرافقة عدد من المسئولين .

وتابعت الدكتورة تماضر جولتها بإحدى مدارس حائل بهدف متابعة سير العملية الدراشية والإطمئنان على وضع الفصول وكثافتها ومدى راحة الطلاب .