” الأرصاد ” و ” مدني الطائف ” ينبهان من هطول أمطار رعدية

الطائف(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظة الطائف، وبني سعد، ومحافظة ميسان، ونمرة والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : هنا ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.