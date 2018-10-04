بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تغلق محلا مخالفا لبيع الأجهزة الطبية في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء محلاً لبيع الأجهزة والمنتجات الطبية بالرياض بعد رصد مخالفات عدة عليه، تمثلت في أجهزة ومنتجات مخالفة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى التخزين في أماكن غير مناسبة ومخالفة لاشتراطات الهيئة، والتخزين داخل دورة المياه، واستخدام المحل لنشاط آخر (حياكة وتفصيل ملابس طبية) دون الحصول على ترخيص.

وضبط المفتشون 89 منتجاً طبياً (إبر ومستهلكات طبية) منتهي الصلاحية، و58 منتجاً طبياً (إبر طبية) مخالفاً لاشتراطات التخزين، و52 جهازاً ومنتجاً طبياً لعدم وجود شهادة إذن تسويق ومخالفة اشتراطات الهيئة ومنتج مقلد.