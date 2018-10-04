6 حلول من الطبيعة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع انتشار الفيروسات ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، يعاني البعض من التهاب الجيوب الأنفية، ذلك المرض المزعج الذي يسبب صداعا شديدا بالمنطقة المحيطة بالعين والأنف.

وفي هذا الصدد تؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن مواجهة آلام والتهابات الجيوب الأنفية، دون اللجوء للمسكنات والمهدئات، التي تصيب الجسم بالكثير من المضاعفات، وذلك من خلال اللجوء للطبيعة، وما تقدمه من حلول مثالية، دون أي مضاعفات .

ومن هذه العلاجات :

البصل والثوم

هذه الأطعمة تحارب البكتيريا وتعزز الجهاز المناعي، ويمكنك أن تأكل الثوم الخام، ولكن إذا كنت لا تحب رائحة أو طعم، يمكن تناوله في شكل أقراص.

الزنجبيل

يمكن نقع الزنجبيل في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، وشربه فهو فعال في علاج مشكلة التهاب الجيوب الأنفية.

العسل بالليمون

يصنع مشروب من الليمون والعسل في الماء الساخن، وسيعمل العسل كمضاد حيوي، والليمون يحتوي فيتامين C، الذي يهاجم فيروس البرد، ويخلص من التهابات الجيوب الانفية، على أن يتم شرب 3 أكواب من هذا المشروب يوميا لمكافحة العدوى بسرعة.

الحساء

تنصح دكتورة مروة بتناول كل أنواع الحساء ويفضل الحساء واضحة، مثل حساء الدجاج وحساء الخضار، فهو يساعد على تسييل المخاط وطرده خارج الجسم، إلى جانب ذلك، فإنه سيخفف مشكلة التهاب الحلق والجيوب الانفية.

خل التفاح

يمكن تناول مشروب خل التفاح، وهو مزيج من العسل وعصير التفاح وخل التفاح، ويوضع الخليط في الماء الساخن، ويتم تناوله من 4-5 مرات في اليوم.

فخل التفاح يساعد على التخلص من المخاط الذي يساعد في نهاية المطاف في التغلب على الالتهابات.

استنشاق البخار

يمكنك وضع مجموعة من الأعشاب في ماء مغلي على النار واستنشاق البخار المتصاعد، ويمكن الاستعانة بالزنجبيل، والنعناع، والكافور، وتوابل، والزعتر، فهذه المجموعة من الأعشاب لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا، ويتم تنفيذ هذه ما لا يقل عن 3 مرات في اليوم.