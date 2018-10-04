أحمد عز يصور الديكور الثاني من ” الممر ” مع شريف عرفة

أماني الغامدي(صدى):

بدأ الفنان المصري أحمد عز في تصوير الديكور الثاني لفيلم ” الممر ” بمدينة الإسماعيلية، وهو عبارة عن معسكر لقوات الصاعقة التى يخدم بها الضابط ” نور ” الذي يجسد دوره أحمد عز.

وانتهي ” عز ” من تصوير الديكور الأول من الفيلم في كامب السويس الأيام الماضية، ويعمل الموسيقار عمر خيرت على الموسيقى التصويرية للفيلم خلال هذه الأيام.

ويحكى الفيلك قصة من قصص القوات المسلحة العسكرية، وقت حرب الاستنزاف، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، أسماء ابو اليزيد، محمد فراج، محمد الشرنوبى، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبرى، محمد حافظ، كريم العميرى،وغيرهم، وإخراج شريف عرفة.