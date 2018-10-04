بالصور.. ملامح الصرامة تظهر على أبطال مسلسل ” بحر ” بسبب ” الشارب “

أماني الغامدي(صدى):

أظهر ” الشارب ” ملامح صارمة على وجه أبطال مسلسل ” بحر ” ، والذى يخوض من خلاله الفنان المصري ماجد المصرى البطولة الأولى المطلقة له فى عالم الدراما التليفزيونية، خاصة أن أحداث المسلسل تدور فى جزئه الأول ما بين الصعيد والقاهرة.

وتظهر ملامح الجدية والالتزام والصرامة على وجوه نجوم العمل بمسلسل بحر بعد النظر فى اللوك الجديد، حيث شارك فى بطولة ” بحر ” الفنان محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، و تم التعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى.