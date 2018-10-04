حساب ” تعليم المخواة ” يواجه اختراقا لم يدم طويلا

نايف السالم(صدى):

واجه حساب إدارة تعليم المخواة بـ ” تويتر ” اختراق لم يدم طويلاً، حيث تمكن تقنيو الإدارة ومشرف الموقع أحمد الغامدي من استعادته، وتم إتخاذ إجراءات نظامية لتعقب المخترق ومنع حدوث مثل ذلك مستقبلاً.

وعن ذلك، قال ناصر بن محمد العمري، المتحدث الإعلامي لـ ” تعليم المخواة ” : ” بحمد الله لم يدم الاختراق طويلاً، فقد استعدنا الحساب، والإدارة تحتفظ بحقها القانوني حيال ذلك ” ، حيث أشار إلى أنه تم رفع شكوى رسمية للنيابة العامة بمعلومات المخترق لملاحقته قانونيًا.

وكتب المخترق على حساب إدارة تعليم المخواة على ” تويتر ” : ” الوحدة هي مدرسة العبقرية، والتعليم هو مضيعة للوقت ” .