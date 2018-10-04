في اجتماع الأسرة بين الأهل و الأقارب رأيت مشهداً لفت انتباهي وأثار دهشتي فقد رأيت من الجلساء و سمعت منهم حوارا مختلفا عن حوارات الأسر التقليدي رأيت رجالا و شبانا بأعين مسترسلة،

وآذان منصتة في مجاذبات لأحاديث جميلة شارك فيها الجميع الكل أدلى بما لديه بألسنتهم وبقلوبهم فكان الكل يعطي ويتطلع لكسب المزيد من المعلومات و الأخبار الموثقة والموثوقة من أهله وأقاربه ورأيتهم يتحلون بأجمل ما يتحاور به الرجال في أفضل المناسبات من احترام الرأي و تقبل المعلومة فلم أرى رجلا منشغلا عن حوار الأسرة بجوال ولا بحوار جانبي يدور بين اثنين و لم أرى رجلا متململ وأعجب من ذلك، وأجمل أنهم متسمرون في مقاعدهم فلم يتحرك منهم أحد من مقعده كي لا تفوته العبارات و الكلمات التي لها أثرها المستقبلي بإذن الله.

فكان في خاطرتي تحليلا للسبب الرئيس الذي شد انتباه الحضور وجعلهم في تفاعلات مشتركة زينت المجلس واثرته واثرت به.

(حوارهم عن الآباء و الأجداد).

فقد كان الحاضرون بينهم قرابة جمعتهم في الجد السادس والسابع والخامس وأدنى.

وكان المجلس يتكلم عن رجل هو أبا للجميع وعن آخر هو أبا وعما للبعض في سيرة مباركة انتقت محاسن السيرة في معركة الحياة الصعبة في السابق من التمسك بالدين والحكمة و الدهاء، وعن الثراء والكرم. فكان مجدا ينحل منه و يفتخر به ويكتسب منه الحضور ،وهذا ما حفزهم على المبادرة والمشاركة بما لديهم من معلومات بشهادات وبروايات من آبائهم أو اجدادهم عن أفعال أجدادهم السابقين

و بخاصة إذا كان المتحدثون في حوار الأسرة من الذين يوثقون الأحداث بكتابات و معايشات فإنك تأخذ المعلومة بلا تشكيك في مصداقيتها واكتمالها و جميع أطرافها.

وهنا أدعوا جميع الأسر متى اجتمعت استحضرت الأمور المحفزة للأبناء و الأحفاد في تجمعهم في ذكرى جميلة لآبائهم وما ورثوه من خلق حميد استمده الجد من الدين الحنيف إقتداء برسول الله، وما فعل الجد الفلاني من تصرف رشيد ومبادرات خدمت الأمة و قدمت للوطن الكثير من العطاء أو كفت عنها الشرور

وإن تواصلنا هذا ماكان إلا بتوفيق الله ثم بحرص الأباء رحمهم الله على الوصل ولم الشمل و العمل بأمر الله.

جمع الله شملكم و بارك فيكم و غفر لآبائنا الذين سطروا لنا أفضل السير بالقول والعمل

وأصلح الأبناء وأبنائهم.