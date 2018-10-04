الكشف عن المقر الجديد لنادي النصر

نواف السالم(صدى):

قررت الإدارة النصراوية عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق على المكان الرسمي للمقر الجديد الذي سيستوعب قرابة 35 ألف متفرج، بالإضافة إلى إدخال تقنية التكييف الداخلي للملعب والمنصات الخاصة بالعائلات والتي تسهم في زيادة مداخيل النادي السنوية.

كما أن النصراويون ينتظرون الاستقرار على منطقة بنبان شمال الرياض لتكون المقر الخاص بملعب نادي النصر الجديد.

ويجري الجهاز الطبي اختبارات طبية للظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد بعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد المستشفيات المتخصصة في دبي الأسبوع الماضي، حيث أكد تقريره أن أربطة مفصل القدم تعرضت لقطع جزئي ومن الممكن أن يعود للتدريبات بشكل تدريجي بشرط أن يجري اللاعب عدة اختبارات مع تكثيف برنامج العلاج والتقوية، وفي حال عاوده الألم سيكون التدخل الجراحي أمرا ضروريا حتى لا تطول فترة غياب اللاعب التي امتدت منذ الجولة الثانية في الدوري.

ويدخل لاعبو الفريق الكروي الأول اليوم المعسكر المغلق الذي يسبق مواجهة الحزم غدا الجمعة في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد أن أنهى الفريق تحضيراته للمواجهة التي تم تأجيلها ليوم واحد بسبب أعمال الصيانة في استاد الأمير فيصل بن فهد واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الظهير الأيسر حمد المنصور بعد أن غاب عن مواجهتي التعاون والجزيرة الإماراتي بسبب نقص بعض الفيتامينات في جسمه؛ ما جعل الجهاز الطبي يطالب بإراحة اللاعب حتى لا تحصل له مضاعفات طبية، وشارك المنصور في القائمة الأساسية التي سيدخل بها الأوروجوياني دانيال كارينيو المواجهة.