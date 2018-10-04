مانشستر سيتي يطمع في الفوز على ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

يطمع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الفوز ليفربول في مباراتهما بإستاد أنفيلد يوم الأحد؛ حيث خسر سيتي مرتين على أرض فريق المدرب يورجن كلوب.

وانتصر كلا الفريقين 6 مرات بالإضافة إلى التعادل في مناسبة واحدة ولدى كل منهما 19 نقطة لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يأتي في الصدارة بفارق الأهداف، كما تركت الطريقة التي انتصر بها ليفربول بالتفوق على دفاع سيتي بالضغط العالي وسرعة لاعبي الهجوم الانطباع أن الفريق ربما يعرف جيداً كيف يتفوق على منافسه.

ولدى ليفربول دفاع أقوى من الموسم الماضي ولديه العديد من الحلول في خط الوسط بوجود نابي كيتا وفابينيو؛ فيما يملك الفريقان حارسين برازيليين يمكن لكل منهما اللعب بقدمه إذ جلب أليسون إلى ليفربول بعض الإمكانات التي استفاد منها سيتي بوجود إيدرسون.