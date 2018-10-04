أمير عسير يوجه خطاب شكر لمدير شرطة تثليث لجهوده في خدمة الأمن

حسين العلي(صدى):

‏وجه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير (حفظه الله) خطاب شكر لسعادة مدير شرطة محافظة تثليث العقيد علي بن محمد القحطاني لقاء جهوده المبذولة في خدمة الأمن بمحافظة تثليث والمراكز التابعة.

وقد قام بتسليم ذلك الخطاب سعادة محافظة تثليث الاستاذ /سعد بن سفر بن زميع وقد أعرب مدير شرطة محافظة تثليث عن اعتزاز ه بهذه اللفته الكريمة من سموه ‏الكريم متمنياً من الله أن تكون حافزا له ولزملائه لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.