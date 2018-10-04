تفاصيل انقلاب ناقلة وقود وحريق 18 سيارة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلن الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، تفاصيل حادث انقلاب حافلة نفط الذي وقع فجر اليوم بحي الفيصلية وأسفر عن حريق 18 سيارة وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بتبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن المديرية تلقت تلقت بلاغ في الساعة الـ4:05 صباح اليوم من غرفة عمليات شرطة منطقة تبوك، يفيد بوقوع حاجث انقلاب ناقلة وقود على تقاطع الأمير سلطان بحي الفيصلية بمدينة تبوك.

وأضاف أنه تم على الفور الانتقال لموقع الحادث، حيث تبين انقلاب ناقلة تحمل وقود الديزل، والذي أدى إلى تسرب الوقود إلى شارع فرعي محاذٍ، فيما اُحتجز قائد الناقلة آسيوي الجنسية داخلها حتى فارق الحياة.

وأشار ” الشمري ” إلى أنه تم تأمين الموقع بالماء الخليط بمادة الرغوة؛ ليتم بعدها عملية إخراج السائق، فيما اشتعل الوقود المتسرب والذي امتد لمسافة ٣٥٠ مترًا؛ بسبب انقلابها بمنحدر شديد الميول؛ مما أدى إلى تضرر واشتعال عدد 18 مركبة كانت متوقفة في مسار الوقود.

كما لفت إلى أنه تم حماية الناقلة، ولم يمتد الحريق إليها؛ فيما تم التعامل مع الوقود المتسرب والذي أدى إلى اشتعال المركبات وإخلاء المساكن المجاورة، مبينًا أن مختصون باشروا بالتحقيق لمعرفة أسباب الاشتعال.

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