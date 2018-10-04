وفاة طالب بمدرسة أهلية ابتدائية خلال رحلة ترفيهية.. وإدارة مكة تحقق

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، بالتحقيق مع إحدى المدارس الأهلية الابتدائية؛ وذلك بعد وفاة أحد طلابها أثناء رحلة مدرسية.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن مدرسة أهلية ابتدائية بمكة المكرمة قامت بتنظيم رحلة ترفيهية أمس الأربعاء لمدينة ألعاب، وأثناء العودة تَعَرّض طالب في الصف الرابع الابتدائي لحالة من التعب أُدخل على إثرها المستشفى؛ فيما توفي على الفور.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن الطالب المتوفي مريض قلب، وأصيب بالإرهاق والتعب من جراء الألعاب، التي لَعِبها مع أقرانه داخل مدينة الألعاب.

من المقرر أن تصدر الإدارة التعليمية بيانًا حول تلك الحادثة بعد استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ، بينما لا تزال جثة الطالب في ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ لحين انتهاء إجراءات التحقيقات من الجهات ذات العلاقة.