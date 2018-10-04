عودة دي سوزا وغياب عسيري في مواجهة الفصيلي

ماجد محمد(صدى):

يعتزم اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا للعودة إلى التدريبات إستعداداً لمواجهة الفصيلىي بعد استكمال برنامجه العلاجي بعد إصابة ركبته خلال مواجهه الباطن الجولة الماضية .

من جهة أخرى، فرض الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب فريق الأهلي السرية على تحضيراته الأخيرة استعدادا للقاء الغد أمام الفيصلي بعد أن أغلق التدريبات بملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل ابتداء من أمس الأربعاء أمام وسائل الإعلام والجماهير لضمان تركيز الفريق خلال تدريباته

وتأكد عودة لاعب الوسط حسين المقهوي للقائمة الأساسية التي سيدفع بها غويدي في اللقاء بعد مشاركته في التدريبات بفاعلية، بينما يغيب اللاعب عبد الفتاح عسيري عن المشاركة لإستكمال شفاؤه من إصابة عضلية لمدة 10 أيام .