بالصور.. انطلاق ​سكودا كودياك RS رسميا بالمواصفات الكاملة

براغ(صدى):

بعد العديد من الصور المسربة والتشويقية, كشفت سكودا عن سيارتها كودياك RS رسمياً في معرض باريس للسيارات 2018 ،ووصفت السيارة بانها أسرع سيارة متعددة استخدامات لسبعة ركاب دارت حول النوربورجرينج كما أنها أول سيارة متعددة استخدامات بشعار RS من سكودا وتحمل محرك سعة 2 لتر ديزل بشاحنين توربينيين من فولكس فاجن تيجوان.

والمحرك الديزل رباعي الاسطوانات يولد قوة 236 حصان بالاضافة الي عزم دوران 500 نيوتن متر وبما يساعد السيارة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 7 ثواني بالاضافة الي الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 220 كم في الساعة, ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات ونظام دفع كلي بصورة قياسية.

وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات القياسية مثل نظام تحكم ديناميكي متكيف في الشاسيه DCC وهو نظام يدفع نظام Driving Mode Select لتعديل نوابض التعليق وممتصات الصدمات بالاعتماد على 6 وضعيات قيادة تشمل ايكو وكمفورت ونورمال وسبورت وانديفيدوال وسنو , كما طورت سكودا في السيارة نظام توجيه شرس بدون أية تكاليف اضافية وهو ما سيعني تغيير معدلات التوجيه بصورة الكترونية حسب متغيرات عديدة تشمل سرعة السيارة .

وتحمل السيارة شعار RS باللون الأحمر وعجلات ألومنيوم قياسية 20 بوصة ومصابيح أمامية ليد كاملة ومقصورة رقمية تشير لتمتعها بعدادات رقمية مع تمتع السيارة بسبعة مقاعد كما تأتي بفرش ألكانتارا للمقاعد ومساند رأس مدمجة واضاءة محيطية ليد .