رئيس البنك المركزي الأمريكي يعاني من قلة النوم

واشنطن(صدى):

كشف رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، عن مخاوفه، قائلًا أنها تحرمه من النوم، لافتًا إلى أن كل شيء يحرمه من النوم في حين أن الآخرين يرقدون مطمئنين، مضيفًا: ” لا أحد يريد حاكم مصرف مركزي ينام نومًا عميقًا. ”

وأوضح ” باول ” أن في مقدمة هذه الأسئلة المخاوف المحيطة بالسياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، متابعًا: ” أعجز عن النوم بسبب مسائل تختلف ليلة عن ليلة ” ؛ موضحًا أن من بين الأسئلة التي تراوده: هل سيتسارع التضخم؟ وهل أن معدلات الفوائد أعلى أو أدنى مما ينبغي؟ وهل هناك مخاطر محدقة بأكبر اقتصاد في العالم؟

وأشار إلى أن نسبة البطالة متدنية جداً في حين أن التضخم معتدل، موضحًا في تصريحات عكست التناقضات التي تتجاذبه ” ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الدورة لن تتواصل لبعض الوقت ” ، مؤكدًا أن السياسة الحمائية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب وتباطؤ اقتصادات كبرى مثل الصين قد تكون عوامل سيئة للعمال الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي.