أمير حائل يستقبل نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بصالة الاستقبالات الرئيسية بقصر أجا وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، معالي نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح ومسئولي الوزارة .

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجميع ، مشيراً إلى أهمية دور وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مؤكدًا سموه أن منطقة حائل على استعداد كامل لتكون جزء من نجاحات الوزارة في تحقيق مهامها على أكمل وجه .

من جانبها قالت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح : إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ودعمهما محفز للنجاح وخدمة الوطن وأبنائه ، ورفع مستوى الأداء إلى الأعلى مسؤولية وأمانة ، مشيرة إلى أنها اطلعت في حائل على أنموذج عمل رائد وتكاملي بين الجهات بما يؤكد متابعة أمير المنطقة وسمو نائبه وحرص المسؤولين وأبناء منطقة حائل على تحقيق معدلات تطوير عالية تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة .