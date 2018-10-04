الأمومة والطفولة النسائية تعلن عن وظيفة ” مديرة تنفيذية “

تركية البدر(صدى):

تعلن جمعية الأمومة والطفولة النسائية عن حاجتها لشغل وظيفة ” مديرة تنفيذية ” .

بالشروط التالية :

أن تكون سعودية الجنسية

أن لا يقل مؤهلها التعليمي عن البكالوريوس

أن يكون لديها خبرة بالأعمال الإدارية لا تقل عن سنتان

أن يكون لديها القدرة على اعداد الخطط التشغيلية والاستراتيجية

أن يكون لديها القدرة على تنمية وتطوير الموارد المالية

ان يكون لديها دراية و اهتمام بالعمل الاجتماعي والتطوعي

أن تكون لديها القدرة على ابتكار المشاريع و إدارتها

أن تكون متفرغة

للراغبات في شغل الوظيفة أرسال السيرة الذاتية متضمنه رقم للتواصل على البريد الإليكتروني aomncwc @ gmail . com