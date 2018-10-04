لتوسعة 3 طرق.. بلدية القطيف تبدأ إجراءات نزع ملكية 600 عقار

نايف السالم(صدى):

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن تبدأ بلدية محافظة القطيف في إجراءات نزع ملكية 600 عقار لصالح توسعة 3 طرق رئيسية؛ حيث إن الطرق المراد توسعتها تشمل طريق الملك عبدالعزيز، وطريق شمال الناصرة، وطريق الرياض.

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، أن توسعة هذه الطرق سيسهم في تسهيل حركة المرور في عدد من الطرق والشوارع بالمحافظة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في إزالة العقارات المحددة في القريب العاجل، عقب إنهاء إجراءات نزع ملكياتها من أصحابها.

وأشار ” مغربل ” إلى أنه ستتم توسعة طريق شمال الناصرة ليصبح بعرض 40 مترًا بدءًا من شمال الناصرة ومرورًا ببلدة العوامية وصولاً إلى طريق أحد، بطول 3757,30، فيما تتضمن توسعة طريق الرياض ربطه بطريق الدمام – الجبيل السريع، بطول 5 كيلو مترات، وعرض 60 مترًا؛ فيما ستتم توسعة طريق الملك عبدالعزيز ليكون بعرض 60 مترًا، ابتداءً من تقاطعه مع شارع الرياض بحي الشويكة حتى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالناصرة.