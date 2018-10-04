أمير حائل يترأس اجتماعا حول مستقبل خدمات العمل بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قاعة الاجتماعات بقصر أجا مساء اليوم اجتماعاً حول مستقبل خدمات العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح .

وتناول أمير منطقة حائل أهمية تكامل الوزارات ودراسة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جانب من التحديات الاقتصادية لبعض قطاع المال والأعمال وتقديم العون لهم عبر مبادرة حل بما يحقق استقرار وظيفي للعاملين فيه .

واستعرض سموه تجربة منطقة حائل الرائدة في مجال الأسر المنتجة وإيجاد مظلة لمضاعفة دخلهن مثل إطلاق رالي حائل الدولي والمهرجانات والمعارض وتحفيز الحرفيين والعمل مع عدد من الشركاء من داخل المنطقة وخارجها لإيجاد منافذ تسويقية مناسبة .

وأشار سموه إلى أهمية دور وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خلال المرحلة الحالية والقادمة ، وأن منطقة حائل قدمت نفسها بشكل متميز عبر أبنائها وفتياتها الذين برعوا في مجالات متعددة ، وطلب سموه عقد ورش عمل متخصصة بين مسؤولي الوزارة والمسؤولين في المنطقة وبمشاركة المستفيدين بما يسهم في وضع خطط عملية تسرع الخطوات وتجعل المنطقة من أوائل المناطق في تحقيق أكبر قدر من أهداف رؤية المملكة 2030 .

وفي ختام الاجتماع أكدت نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية حرص معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية على أن تأخذ منطقة حائل كغيرها من مناطق المملكة نصيبها من التطوير ورفع مستوى الأداء إلى الأفضل ، مبينه أن الوزارة ستعمل على تحقيق توجيهات أمير منطقة حائل وسمو نائبه .