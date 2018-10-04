وظائف شاغرة بشركة زين لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية “مدير أول مخاطر أمن المعلومات للشركات، وأخصائي الوصول تحسين الشبكة اللاسلكي، وأخصائي عمليات التطبيقات، وأخصائي التحسين الأساسي، ومدير عام تحسين التقنية، وأخصائي أول الشحن والفواتير”، وذلك وفقاً للتفاصيل والمواعيد الموضحة.

الوظائف عبارة عن: مدير أول مخاطر أمن المعلومات للشركات (Enterprise Information Security Risk Senior Manager) وشروطها: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو يفضّل درجة الماجستير في الهندسة، وعلوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن 8 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن خمس سنوات في دور مماثل.

كما تطلب أخصائي الوصول تحسين الشبكة اللاسلكي (Access- Radio Optimization (M، W، S) Specialist) وشروطها: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

وطلبت أيضا أخصائي عمليات التطبيقات (Applications Operations Specialist) وشروطها أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

بالإضافة إلى أنها تطلب أخصائي التحسين الأساسي (Core Optimization Specialist) وشروطها: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلهاو خبرة لا تقل عن 4 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

وأشارت الشركة إلى أنها بحاجة إلى مدير عام تحسين التقنية (Technology Optimization General Manager) وشروطها أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في هندسة الاتصالات، أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 8 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن خمس سنوات في دور مماثل.

وأعلنت عن طلب أخصائي أول الشحن والفواتير (Charging & Billing Senior Specialist) وشروطها أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنتين في دور مماثل.

وحول طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: هنا