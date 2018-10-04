برنامج ” تمكين القيادات المدرسية 2 ” يستهدف 480 قائدا مدرسيا بتعليم مكة

محمد السعران(صدى):

‏رعى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اليوم الخميس 24 محرم 1440 هـ بقاعة الملك فهد بالعزيزية برنامج‫ تمكين القيادات المدرسية2‬⁩ والذي ينضمه قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني ومدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي ومديري مكاتب التعليم و480 قائد مدرسي في مدارس مكة بمراحلها الثلاث.

وشدد الحارثي في كلمته أثناء رعايته للبرنامج ” على أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس والصيانة للأجهزة بما يخلق بيئة تعليمية مناسبة، والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها وأن تعمل المدارس وفق ميزانيتها لتكون الفصول مناسبة وفق الأعداد المحددة لتكون بيئة جيدة وتوازن بين الفصول بتعاون المجتمع المدرسي ككل.

وأعرب المدير العام لتعليم منطقة مكة عن أمله من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد في خطة قائد المدرسة لحفز العاملين نحو الأفضل، وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها حتى تتحقق أهدافها والاهتمام بمهارات الصفوف الأولية وآلية اختيار معلم الصف بما يسهم في بناء عملية تعليمية مميزة تحقق رؤية المملكة الواعدة في التعليم كون التعليم أداة التغيير بين الأُمم وعامل مهم في نهضتها وتطورها .

وقدم المدير العام في نهاية كلمته شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولجميع قادة المدارس على جهودهم الحثيثة ورغبتهم في العمل، ووصل شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم القيادة المدرسية وجميع اللجان العاملة لإقامه هذا البرنامج.

من جهة أخرى أوضح الأستاذ عمر الأحمدي مدير إدارة الإشراف أن البرنامج يأتي ذلك ضمن خطة إدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة ممثلاً في قسم القيادة المدرسية ويستهدف 480 قائداً لمدارس مكة ويهدف لتمكين القيادة المدرسية وتعزيز دورها وتنمية وتعزيز القيم الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لدى القيادات المدرسية وعرض التجارب الناجحة في مجال القيادة المدرسية وتحضير قادة المدارس للمشاركة في مجال القيادة المدرسية .

هذا وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها فقرة ” القيادات المدرسة وبرنامج التحول الوطني 2020 قدمه الدكتور عبدالله العامري ثم تطرق المهندس ماجد عسيري وماجد الصاعدي لموضوع النظافة والصيانة بالمدارس وطريقة التواصل لتوفير ماتحتاجه المدارس من أجهزة تكييف وخلافه مايساعد لتوفير بيئة مدرسية مناسبة .

وفِي ختام البرنامج استمع المدير العام لمداخلات قائدي المدارس وتناول ما قد يطرأ من معوقات لأداء العمل والسعي في حلها لجعل المدارس بيئات جاذبة وآمنة ومهيأة .