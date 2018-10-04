” القصبي ” يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

محمد السعران(صدى):

رأس معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد القصبي, اجتماع مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الخامس), وذلك بمكتب معاليه بوزارة التجارة والاستثمار.

واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على الأعمال التي قدمتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية منذ مطلع شهر ذو القعدة، من خلال استراتيجية الهيئة والمشاركات الإقليمية والدولية لها، لاسيما أن الهيئة قد شاركت كأول مشاركة رسمية لها في اجتماع الجمعية العمومية (58) للجمعية العمومية للملكية الفكرية..

واستعرض المجلس إحصاءات مشاركة الهيئة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها الوفد السعودي في توقيع مذكرتين تفاهم مع مكتب البراءات والعلامات التجارية في أمريكا ومكتب الملكية الفكرية في كوريا إضافةً إلى الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من مكاتب الملكية الفكرية على مستوى العالم، وناقش المجلس خطة التعاون والتواصل الدولي والتي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني لتعزيز وتطوير سبل التعاون وتبادل الخبرات مع مكاتب الملكية الفكرية على مستوى الدولي.

من جانبه، قدم سعادة رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي، والأعضاء على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.