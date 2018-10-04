هاشتاج ” تفطر كبده ” يشعل تويتر.. والمواطنون غاضبون

عادل الحربي(صدى):

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان ” تفطر كبده ” ، لينتقدوا من خلاله بعض التصرفات التي يقوم بها المواطنون.

فيما قام بعض المغردون بالحديث بالفعل عن الطعام، وإذا كان بإمكانهم الإفطار بوجبة من الكبدة أم لا، وتجاهل باقي القضايا الهامة والتصرفات الخاطئة التي يقوم بها البعض.

وفي هذا السياق، تسبب هذا الوسم في إشعال غضب بعض المواطنين بالمملكة، حيث اعتبروا أن تصدر وسم يتحدث عن الطعام لموقع عالمي يدل على الاهتمام بأشياء ليست لها أهمية كبيرة، وفقًا لقولهم.

وبالتطرق لما جاء بالهاشتاج، تحدث مغرد آخر عن الكبدة التي تباع في المدارس، وأنه وجدها غير صالحة للأكل، فيما قال مغرد آخر ” نفطر كبدة ليش لا ” .

في حين قال مغرد آخر أن طعام الكبدة كله سموم، باعتباره دمًا متجمدًا، حيث نصح بالابتعاد عنها.