25 مرشدا صحيا ضمن اللقاء التعريفي لحملة ” جيلنا واعي “

محمد السعران(صدى):

انطلق صباح اليوم الخميس اللقاء التعريفي للحملة الوطنية الالكترونية لتوعية وحماية النشء بأضرار تعاطي التبغ والتدخين القسري وتوضيح خطورته وطرق الوقاية منه , والتعريف بنظام مكافحة التدخين بمكة المكرمة .

وحضر اللقاء مدير مكتب الشرق بمكة الأستاذ إبراهيم الثقفي ومدير الشؤون الصحية المدرسية محمد الصليمي ومدير برنامج مكافحة التدخين د. علي الزهراني ومدير الصحة المدرسية د.محمد البناني وعدد من المشرفين وتم تدشين انطلاقة حملة “جيلنا واعي” بمتوسطة النعمان بن مقرن الذي نفذه برنامج مكافحة التدخين بصحة مكة المكرمة تحت شعار ” جيلنا واعي ” بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة وحضره 25 مرشداً صحياً يمثلون مدارس البنين المطبقة للبرنامج .

وأبان مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي بأن الحملة تهدف إلى نشر الوعي الصحي ومكافحة آفة التدخين وبيان مخاطر التدخين والمشكلات والأثار السلبية المترتبة عليه , لما للتوعية والتثقيف الصحي والعلاج من أهمية بالغة في محاربة وباء التبغ والحد من انتشاره , مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة في المدارس المستهدفة خلال الفترة من 23 من محرم الجاري وحتى 13 من شهر صفر المقبل .

من ناحية أخرى أوضح الصليمي أن ” مسح استهلاك التبغ ” والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي لهذا العام , وهي إحدى البرامج والمبادرات الصحية الأولية قد بدأت في المدارس لتشمل طلاب جميع طلاب المرحلة المستهدفة , ولمدة أسبوعين , داعياً المرشدين الصحيين والمرشدات في مدارسنا إلى الاستفادة من الإذاعة المدرسية للتعريف بهذه الآفة وأضرارها الصحية والاقتصادية , وطرق الوقاية منها , والتنسيق مع المركز الصحي لتقديم محاضرات توعوية , والمشارطة في إنجاح هذا المسح بتوجيه المستهدفين به بتعبئة الاستبانة الخاصة بالتعاون مع الفريق الطبي الزائر للمدرسة دون التأثير على إجاباتهم لضمان السرية الكاملة , مع التوضيح لهم بأن مشاركتهم تعود بالنفع على المجتمع المدرسة خاصة , ومن ثم المجتمع بأكمله .