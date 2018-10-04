النصر يسلم الرواتب ويستعد لمباراة الحزم

ماجد محمد(صدى):

صرفت إدارة نادي النصر، أمس الأربعاء، رواتب الشهر لكافة منسوبي النادي من لاعبين وإداريين، منفذه وعدها للاعبين بتأمين متطلباتهم المالية قبل انطلاقة الموسم مقابل مضاعفة الجهد وتحقيق النتائج الإيجابية.

وعن مباراة غد أمام الحزم ضمن مباريات الأسبوع الخامس من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضاءلت مشاركة لاعب الوسط للنصر إبراهيم غالب بعد ملازمته العيادة الطبية لليوم الثاني على التوالي بسبب آلاف في الركبة.

بينما شارك المهاجم محمد السهلاوي في التدريب بعد تعافيه من الإصابة، حيث حوله المدرب دانيال كارينيو للفريق الرديف لاعتماده على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما عاد البرازيلي بيتروس ماثيوس إلى القائمة الأساسية.