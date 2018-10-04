مدرب أتليتكو مدريد: جريزمان أفضل لاعب في العالم

نواف السالم(صدى):

علق المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني الأرجنتيني دييغو سيميوني، على أداء مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال الموسم الماضي ومباريات مجموعات دوري الأبطال المقامة حاليًا.

وأكد ” سيميوني ” في تصريحات له عقب انتصار فريقه على كلوب بروج البلجيكي في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال، أن أنطوان جريزمان كان اللاعب الأفضل في الموسم الماضي.

وبعد تحقيق مهاجمه الفرنسي هدفين في مباراة كلوب بروج، قال ” بكل تأكيد غريزمان كان اللاعب الأفضل في الموسم الماضي لأنه فاز بكأس العالم، وهو لم يحققه آخرون، كما أنه توج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر، وفاز مع الفريق بالمركز الثاني في الليغا في وجود ريال مدريد وبرشلونة “.

وأوضح ” سيميوني ” أن جريزمان اختار التواجد في أتليتكو مدريد، وأنه يمر بأفضل فتراته مع النادي وزملائه الذي له تأُثير كبير عليهم.

أما عن الظهور الرسمي الأول للوافد الجديد الكولومبي سانتياغو أرياس، قال المدرب الأرجنتيني ” أدائه كان تصاعديًا وهذا أمر طبيعي لأنها مباراته الأولى، بدأ المباراة بتأمين دفاعي أكبر، ولكنه ساهم أكثر في الهجوم في الشوط الثاني “.

وكان أتليتكو مدريد الإسباني فاز على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال، حيث حقق ” جريزمان ” هدفين منهم.