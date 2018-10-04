الصحة: حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تركية البدر(صدى):

أعلنت الصحة عن بدء حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك تحت شعار #لاتصيرين ـ الثامنة حيث تأتي هذه الحملة تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وأوضحت “الصحة” من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر أن واحدة من بين كل 8 نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي ، لافتة إلى إحتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي بإذن الله من خلال إتباع عدد من النصائح ومنها الإبتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب إستخدام المعالجة الهرمونية بعد إنقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني مالايقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الفني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة .

وأضافت الصحة أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً ، مشيرة أن سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عام فما فوق وأن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم كشفها في مراحل متأخرة مما يقلل من فرصة الشفاء منه .

وأكدت الصحة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث أنه يسهم بإذن الله في خفض معدل الوفيات ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95% .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية ٢٠٣٠.