بالفيديو.. طفل صغير يشعل مواقع التواصل أثناء توبيخ والدته له
أثار طفل صغير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشعل السوشيال ميديا أثناء محاولته حبس دموعه خلال توبيخ والدته له.
وأظهر مقطع فيديو الطفل الصيني وهو يقف أمام والدته التي توبّخه بصوت عالٍ، فيما هو وقف صامتاً أمامها ويحاول حبس دموعه من شدة التأثر، قبل أن تتساقط في النهاية.
رااايق[ عدد التعليقات: 5586 ] نشر منذ 53 دقيقة
يااا قلبي *!! زلعان (زعلان) السعطوطو * هههههههههه
Reem[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 49 دقيقة
ي عمري .
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 18 دقيقة
هاذولي عيال ألبسة ههههه