بالفيديو.. طفل صغير يشعل مواقع التواصل أثناء توبيخ والدته له

بكين(صدى):

أثار طفل صغير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشعل السوشيال ميديا أثناء محاولته حبس دموعه خلال توبيخ والدته له.

وأظهر مقطع فيديو الطفل الصيني وهو يقف أمام والدته التي توبّخه بصوت عالٍ، فيما هو وقف صامتاً أمامها ويحاول حبس دموعه من شدة التأثر، قبل أن تتساقط في النهاية.