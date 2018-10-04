​هيونداي i30 Fastback N تمزج بين الاداء والأناقة في باريس

باريس(صدى):

قدمت شركة هيونداي ثالث اصدارات عائلة N بعد موديلي i30 N وفيلوستر N ، ويتمثل الموديل الجديد في i30 Fastback N ويمثل سيارة رياضية أكثر عملية لا تضحي بالأداء ، وقد وصفت بأنها سيارة كوبيه ساخنة بخمسة أبواب في الفئة C ، وتحمل السيارة نفس ملامح التصميم الشرسة في الموديلين الآخرين ولكنها تعتمد على تصميم مختلف للجسم يتناسب مع متطلبات الاستخدام اليومي.

وتحمل السيارة محرك مألوف سعة 2 لتر بنزين يتوفر بقوة 246 حصان في النسخة الاولى و271 حصان في النسخة بباقة Performance الاختيارية . وتأتي السيارة في كلا الاصدارين بعزم دوران 353 نيوتن متر او 378 نيوتن متر في حال استخدام وظيفة القوة الاضافية المؤقتة ، فيما ترسل القوة للعجلات الامامية للسيارة عبر ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات.

وبينما يحتاج الموديل القياسي من السيارة للتسارع في 6.4 ثانية ، فالنسخة الجديدة الأكثر سخونة تحتاج الى 6.1 ثانية للتسارع الى 100 كم في الساعة مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. وتتميز السيارة بخمسة وضعيات للقيادة تشمل ايكو ونورمال وسبورت وN وN Custom. ويمكن التغيير بين وضعيات القيادة عبر مفاتيح على عجلة القيادة .