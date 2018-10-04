المملكة تفند أكاذيب إيران

نايف السالم(صدى):

فندت المملكة الأكاذيب والاتهامات الإيرانية بالأمم المتحدة، حيث قالت رئيسة أعمال الجمعية العامة بوفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبير دانش، في المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، أن انتهاكات إيران جعلتها تحت طائلة العقوبات الدولية

وأكدت ” دانش ” أن النظام الإيراني لا يجيد إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله، لافتةً إلى أن النظام الإيراني دأب على نشر الفوضى والدمار والطائفية والتطرف، كما أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية المنشأ والصنع تجاه المدن السعودية.

وأشارت إلى أن هذه حقيقة لا زيف فيها، حيث بلغ عددها 199، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، كما أيدت المملكة ما قام به وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في ممارسته لحقه في الرد.

وفي السياق نفسه، نصحت عبير دانش النظام الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة بدلًا من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتطرف.