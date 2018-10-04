” حافظ ” يكشف حقيقة رحيل أعداد كبيرة من العمالة وتأثيرها على الاقتصاد

علي القحطاني (صدى):

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة طلعت حافظ، حقيقة رحيل أعداد كبيرة من العمالة؛ بسبب فرض رسوم المرافقين.

وأكد ” حافظ ” أن هذا الأمر فيه شيء من المبالغة، لافتًا إلى أن إحصائية المديرية العامة للجوازات أوضحت أن عدد تأشيرات الخروج النهائي بلغ 541 ألف تأشيرة، فيما بلغ الخروج والعودة أكثر من 3 ملايين تأشيرة.

وأضاف أن الإحصائيات أكدت إصدار 403 آلاف هوية مقيم جديد، وتجديد 4 ملايين هوية مقيم، مؤكدًا أن هذه الإحصائيات تكشف عدم وجود أي تأثير سلبي على الاقتصاد والتنمية بسبب إمكانية رحيل معظم الوافدين.

وعن النسب التي فرضتها المملكة على الوافدين، أشار ” حافظ ” إلى أنها تعد من بين الأقل عالميًا، مبينًا أن المملكة لا تفرض أي ضريبة على دخول الوافدين أو تحويلاتهم.

كما لفت خلال مقال له، أن هذه الرسوم لها مبرراتها الاقتصادية والمالية، حيث تحفز القطاع الخاص على توظيف المواطنين من خلال رفع تكلفة الوافد وهو ما يعود بالإيجاب على البطالة.