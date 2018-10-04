” حافظ ” يكشف حقيقة رحيل أعداد كبيرة من العمالة وتأثيرها على الاقتصاد
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة طلعت حافظ، حقيقة رحيل أعداد كبيرة من العمالة؛ بسبب فرض رسوم المرافقين.
وأكد ” حافظ ” أن هذا الأمر فيه شيء من المبالغة، لافتًا إلى أن إحصائية المديرية العامة للجوازات أوضحت أن عدد تأشيرات الخروج النهائي بلغ 541 ألف تأشيرة، فيما بلغ الخروج والعودة أكثر من 3 ملايين تأشيرة.
وأضاف أن الإحصائيات أكدت إصدار 403 آلاف هوية مقيم جديد، وتجديد 4 ملايين هوية مقيم، مؤكدًا أن هذه الإحصائيات تكشف عدم وجود أي تأثير سلبي على الاقتصاد والتنمية بسبب إمكانية رحيل معظم الوافدين.
وعن النسب التي فرضتها المملكة على الوافدين، أشار ” حافظ ” إلى أنها تعد من بين الأقل عالميًا، مبينًا أن المملكة لا تفرض أي ضريبة على دخول الوافدين أو تحويلاتهم.
كما لفت خلال مقال له، أن هذه الرسوم لها مبرراتها الاقتصادية والمالية، حيث تحفز القطاع الخاص على توظيف المواطنين من خلال رفع تكلفة الوافد وهو ما يعود بالإيجاب على البطالة.
محمد[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلام ماعلية جمرك . لكن الواقع كشف الحقيقة كيف الرسوم مالها تأثير والناس صفت ماعليها وجلست في منازلها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وكفى على من كان السبب . أنا مواطن ولست أجنبي عشان مايدخل العنصريين
السامر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 46 دقيقة
خلاص يكفي أرامكوعلى قوتها ومكانتها كل الموضفيين الي فيها سعوديين والكادر بأكمله سعودي لسنا بحاجة الى عمل أجنبي تتسابق معه على رزقك
ثامر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 43 دقيقة
ثق تماماً اذا تضرر المقبم راح بضرر المواطن مثلاً زيادة الرسوم جعلت المقيمين اصحاب المهن يرفع الاجر بالضعف والذي سيدفع المواطن وقس على ذلك جميع الانسطة دائماً المواطن بتحمل كل شي.